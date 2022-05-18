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43 минуты назад

Министры иностранных дел стран БРИКС проведут 19 мая встречу в онлайн-формате

ТАССиещё 2

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 19 мая в формате видеоконференции. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 19 мая
Фото: ТАССТАСС

"Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 19 мая в виртуальном формате", - сказал он.

Дипломат отметил, что встреча пройдет под председательством министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И. Россию на мероприятии будет представлять глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В мире,Ван Вэньбинь,Сергей Лавров,БРИКС,Госсовет КНР,
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