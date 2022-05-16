Прокуратура Молдавии получила список депутатов, надевших георгиевскую ленту 9 мая

Молдавская полиция передала в Генеральную прокуратуру протоколы в отношении 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную законом георгиевскую ленту.

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"К нам поступили протоколы из полиции, в настоящее время они анализируется в соответствии с действующим законодательством, после чего решение будет приниматься в каждом конкретном случае. Об этом факте мы проинформируем общественность", - сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек.

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Руководитель Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранители 9 мая зафиксировали нарушения запрета на георгиевскую ленту со стороны 300 человек, среди которых 17 депутатов. По его словам, если обычным гражданам выпишут штрафы, то в отношении законодателей составлены протоколы о нарушении, которые переданы прокуратуре, так как их наказание возможно только с разрешения парламента. Президент Молдавии Майя Санду выступила с осуждением политиков, которые призывали население к ношению запрещенного в стране символа Победы, отметив, что нарушившие запрет депутаты понесут наказание.

Марш "Бессмертного полка" в Кишиневе получился самым масштабным за последние годы: по данным организаторов, в нем приняли участие свыше 30 тыс. человек. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который возглавил марш вместе с другим экс-главой государства Владимиром Ворониным, заявил, что высокую активность людей спровоцировали в том числе запреты властей. Додон вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице и пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за демонстрацию этого символа. Штрафы, подчеркнул он, будут оспаривать в национальных судах, а затем в Европейском суде по правам человека.