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47 минут назад

Орбан в пятый раз стал премьер-министром Венгрии

Газета.Ruиещё 4

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, сообщает венгерский телеканал M1. Его кандидатуру, выдвинутую президентом Яношем Адером, поддержали 133 депутата. Против выступили 27 парламентариев.

Орбан в пятый раз стал премьер-министром Венгрии
Фото: ReutersReuters

Орбан, согласно действующему законодательству, принес присягу сразу после голосования и вступил в должность в пятый раз.

Ранее Виктор Орбан объявил о победе правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах Парламентские выборы прошли в Венгрии 3 апреля, главная интрига голосования заключалась в том, удастся ли правящей партии "Фидес" во главе с Виктором Орбаном сохранить власть.

Одной из тем для критики власти стала сдержанная позиция по действиям ВС РФ на территории Украины, что используют как оппоненты правительства, так и международные партнеры страны.

В мире,Виктор Орбан,Верховный суд,
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