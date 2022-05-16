Раскрыто значение жеста Лукашенко на саммите ОДКБ

«Считается, что рука в жилете — это символ лидера. Наиболее популярной такая поза стала благодаря Наполеону Бонапарту. Именно в такой позе его изображали на полотнах. Осознанно ли господин Лукашенко подобным образом расположил руку или это была случайность, мы можем только гадать», — рассказала Холгова.