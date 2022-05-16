В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
59 минут назад

Раскрыто значение жеста Лукашенко на саммите ОДКБ

Lenta.ruиещё 1

Жест президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите ОДКБ похож на излюбленную позу Наполеона Бонапарта — именно так французского императора чаще всего художники изображали на полотнах, рассказала «Ленте.ру» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Раскрыто значение жеста Лукашенко на саммите ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

Во время саммита ОДКБ Лукашенко прошелся с жестом, который называют «рука в жилете».

«Считается, что рука в жилете — это символ лидера. Наиболее популярной такая поза стала благодаря Наполеону Бонапарту. Именно в такой позе его изображали на полотнах. Осознанно ли господин Лукашенко подобным образом расположил руку или это была случайность, мы можем только гадать», — рассказала Холгова.

16 мая президент Белоруссии прибыл в Москву для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители