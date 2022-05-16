Североатлантический альянс не должен питать никаких иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением в этот блок Швеции и Финляндии. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. В последнее время комментарии были сделаны на разных уровнях с нашей стороны. Все это (ситуация вокруг вступления в НАТО Швеции и Финляндии - прим. ТАСС) - отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе, и, в частности, в странах Северной Европы", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

"То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно. А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к североатлантическому союзу (НАТО - прим. ТАСС), - указал Рябков. - Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно - в Брюсселе и в Вашингтоне, и в других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше".

Замминистра иностранных дел России выразил сожаление в связи с тем, что здравый смысл приносится в жертву неким фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации.

"Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах", - резюмировал он.

Власти Финляндии официально приняли решение о вступлении в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё. По его словам, 15 мая состоялось заседание комитета по внешней политике и политике безопасности, на котором и было принято соответствующее решение.

Как отметила глава правительства Санна Марин, кабмин представит свое заключение в парламент, и после проведения консультаций с депутатами Хельсинки подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

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"Наше решение историческое. Самое главное - это безопасность Финляндии и наших граждан. Это решение укрепляет безопасность и сотрудничество стран Северной Европы", - заявила Марин.

Как отмечается в документе, который теперь предстоит рассмотреть парламенту, Конституция Финляндии не ограничивает возможности страны присоединиться к военному союзу. Там же говорится, что финское законодательство совместимо с обязательствами НАТО, хотя при необходимости может быть пересмотрено после присоединения страны к альянсу. Как ожидается, Финляндия будет принимать более активное участие в маневрах НАТО, будет задействована в принятии решений.

Власти Швеции подали заявку на вступление в НАТО. Об этом заявили в социал-демократической партии, которая является правящей в королевстве.

"Правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", - говорится в заявлении партии.

Отмечается, что вступление в альянс может произойти при определенных условиях. В частности, партия выступает против размещения баз НАТО на территории Швеции. Кроме того, Стокгольм не согласен на размещение у себя ядерного оружия.

Швеция и Финляндия, которые на протяжении многих лет придерживались нейтрального статуса, заговорили о возможном вступлении в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Руководство альянса и США заявили, что окажут содействие странам в их желании стать новыми членами. Вместе с тем турецкие власти отметили, что в настоящее время не разделяют оптимизма относительно расширения организации.

США ожидают, что Швеция и Финляндия в ближайшее время подадут заявки на вступление в НАТО, а также готовы оперативно их рассмотреть. Об этом сообщила помощник госсекретаря США Карен Донфрид на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон готов предоставить гарантии в сфере безопасности этим двум странам на время рассмотрения их заявок.

Председатель комитета по иностранным делам конгресса Роберт Менендес добавил, что заявки будут рассмотрены быстро.

«Что касается безопасности, если Швеция и Финляндия решат подать заявки на вступление в НАТО, данный комитет уже работает над тем, чтобы обеспечить быстрое рассмотрение этого вопроса», — сказал он.

Для вступления новых стран в НАТО требуется, в частности, получить одобрение верхней палаты конгресса США.

Президент России Владимир Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

"Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции — прим. ТАСС), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", - заявил глава российского государства в понедельник на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.



"Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - отметил Путин. "Вообще-то, проблема создается на голом месте", - считает президент России. "Будем соответствующим образом на это и реагировать", - заверил он.



"Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евро-Атлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности, влиять на них, и не лучшим образом, в других регионах мира", - констатировал российский лидер. "Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", - уверен он.

При этом Путин заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами. "Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами", - сказал президент. "Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [альянса] за счет этих стран для России не создает", - подытожил он.

Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Москва самым тщательным образом отслеживает данный вопрос.

Вступление Украины в состав военно-политического блока НАТО могло вызвать споры за территорию с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС. С его слов, если бы Киев присоединился к Альянсу, российская сторона могла столкнуться с угрозой для территориальной целостности государства, исходящей от всего Блока, в то время как аналогичная проблема с северными соседями не так остра.

У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России возник бы территориальный спор с государством, которое участвует в Альянсе, — заявил Песков.

Он также отметил, что Кремль будет тщательно наблюдать за действиями НАТО после того, как туда вступят Швеция и Финляндия. По его словам, данный шаг, который стоит в повестке Кремля и вызывает обеспокоенность, не улучшит архитектуру безопасности в Европе.

Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте, — констатировал представитель Кремля.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО обмануло РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет. Однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает позитивной новостью вступление в состав НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива. Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — сказал он.

Под террористическими организациями Эрдоган подразумевает членов Рабочей партии Курдистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, что страна не собирается заниматься «политическим торгом» по вопросу принятия Швеции и Финляндии в состав альянса, сообщает ТАСС.

«Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [эти страны] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция разъяснила свою позицию в ходе беседы с партнерами, выразив обеспокоенность связями Швеции и Финляндии с «Рабочей партией Курдистана», признанной турецкими властями террористической организацией. Также Анкара рассказала о связях этих стран с «Силами народной самообороны» в Сирии, которые также отнесены в Турции к запрещенным формированиям.

«Мы объяснили это союзникам с помощью тех документов, которые у нас были. Мы также провели трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел этих двух стран и откровенно донесли до них наши ожидания. Они выразили готовность работать с нами по темам, которые вызывают у нас озабоченность», — сказал министр.

Чавушоглу также добавил, что Швеция и Финляндия продолжают ограничивать поставки оборонной продукции в Турцию.

Глава Левой партии в Швеции Нуши Дадгостар выступила против членства страны в НАТО. На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена); она написала, что такой шаг грозит эскалацией в регионе, передает РИА Новости.

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«Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», — заявила Дадгостар.

Она отметила, что, будучи членом НАТО, Швеция может быть втянута в конфликт на Украине. Кроме того, страна будет вынуждена участвовать под эгидой альянса в тех войнах, в которые Швеция предпочла бы не вмешиваться.

Кроме того, в НАТО Стокгольм может столкнуться с политическим давлением. А если на территории страны разместят ядерное оружие — риск чего, по мнению Дадгостар, высок — Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу. Помимо этого, для вступления в альянс шведской стороне придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи заявила, что члены парламента предпочли бы членству в НАТО независимость Швеции в военной сфере. По ее мнению, шведские власти должны показать, как они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории страны. Также им следует объяснить, как они будут противостоять странам-участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Швецию.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила о готовности страны решить разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО. Она выразила уверенность, что Стокгольм и Анкара смогут решить этот вопрос.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что стремление правящей партии страны сделать её частью НАТО не направлено против России.

Об этом она сказала на пресс-конференции.

«Мы считаем, что это хорошо для Швеции, это не направлено против России», — цитирует Андерссон ТАСС.

Ранее правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

В Китае рассчитывают, что на фоне намерений Финляндии вступить в НАТО все стороны будут следовать принципу неделимости безопасности. Соответствующее заявление на брифинге 16 мая сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».

Пекин также надеется, что все стороны на основе уважения закономерных озабоченностей друг друга будут выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности путем диалога и переговоров, сказал он.

Вступление Финляндии в НАТО, как он утверждает, принесет «новые факторы» в китайско-финские отношения, которые всегда были дружественными.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что уважает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, добавив, что сама Австрия продолжит оставаться нейтральным государством. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полностью уважаю, что Финляндия и Швеция обдумывают вступление в НАТО и, вероятно, это произойдет быстро. Но это их решение, а не наше. Австрия продолжит быть нейтральной страной», — сказал он.

По словами министра, намерение этих стран вступить в альянс — это «сильный сигнал» для России. Он добавил, что к расширению НАТО привела именно политика Москвы.

Ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, всем известно, что эти страны и так плотно сотрудничали с альянсом, однако сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным его членом.

Такое решение, которое было продиктовано давлением США, ставит Стокгольм и Хельсинки в сложное положение, так как теперь страны рискуют быть втянутыми в любой военный конфликт, добавил Белик.

Кроме того, он напомнил Финляндии и Швеции о действии статьи 5 Устава НАТО, согласно которой любое нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. Подобное положение дел обяжет страны принимать участие в военных конфронтациях и сделает их потенциальной целью, заключил депутат.

НАТО в своей новой стратегической концепции планирует обозначить Россию как «непосредственную угрозу». Об этом узнал Bloomberg. Документ хотят доработать на саммите альянса в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россию упоминали как партнёра. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что новая стратегия НАТО коснётся в том числе сдерживания Москвы.

Источник Bloomberg пояснил, что страны Североатлантического альянса также обсуждают поддержку «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией». Также в документе будет идти речь о Китае и его отношениях с Россией.

«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», — указали журналисты.

Стратегическая концепция НАТО определяет приоритеты альянса на ближайшие годы. Действующий сейчас документ альянс принял в 2010 году. В ней отмечается необходимость «стратегического партнёрства» с Россией. Среди перечисленных задач указывалась коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.