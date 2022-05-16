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23 минуты назад

В Швеции испугались возможного захвата Россией острова Готланд

Елена Прошина

Минобороны Швеции подготовило доклад, в котором предупредило свое правительство о возможном военном конфликте с Москвой за остров Готланд. Как сообщает URA.RU, специалисты утверждают, что захват этой территории позволит отрезать Швецию от морского сообщения с Финляндией, странами Балтии и Западной Европой.

В Швеции испугались захвата Россией острова Готланд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Остров находится на морском пути из Калининграда в Санкт-Петербург. Согласно докладу, такой военный конфликт может быть развязан в том случае, если Швеция откажется от членства в НАТО.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и присоединиться к военно-политическому блоку НАТО.

Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

15 мая Финляндия официально приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс, а следом за ней об аналогичном решении сообщили в правящей социал-демократической партии Швеции.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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