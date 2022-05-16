В Швеции испугались захвата Россией острова Готланд

Минобороны Швеции подготовило доклад, в котором предупредило свое правительство о возможном военном конфликте с Москвой за остров Готланд. Как сообщает URA.RU, специалисты утверждают, что захват этой территории позволит отрезать Швецию от морского сообщения с Финляндией, странами Балтии и Западной Европой.

Остров находится на морском пути из Калининграда в Санкт-Петербург. Согласно докладу, такой военный конфликт может быть развязан в том случае, если Швеция откажется от членства в НАТО.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетнего нейтралитета и присоединиться к военно-политическому блоку НАТО.