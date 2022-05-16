Активисты Greenpeace заблокировали российский танкер

Участники природоохранной организации не позволили судну «Андромеда» причалить в Эссексе.
Экологи сообщили, что 12 их сотрудников, минуя охрану, проникли на причал терминала «Навигатор» на Темзе и помешали танкеру разгрузиться. По предварительным данным, он перевозил 33 тысячи тонн дизельного топлива.
В Greenpeace напомнили, что премьер Борис Джонсон в марте призвал все порты Соединённого Королевства блокировать приём судов под российским флагом.
«Российское ископаемое топливо всё ещё проникает сюда, поэтому мы приняли меры», — сказали в Greenpeace.