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2 часа назад

Активисты Greenpeace не пускают в порт Британии танкер с соляркой из России

Говорит Москва

Участники природоохранной организации не позволили судну «Андромеда» причалить в Эссексе.

Активисты Greenpeace заблокировали российский танкер
Фото: ReutersReuters

Экологи сообщили, что 12 их сотрудников, минуя охрану, проникли на причал терминала «Навигатор» на Темзе и помешали танкеру разгрузиться. По предварительным данным, он перевозил 33 тысячи тонн дизельного топлива.

В Greenpeace напомнили, что премьер Борис Джонсон в марте призвал все порты Соединённого Королевства блокировать приём судов под российским флагом.

«Российское ископаемое топливо всё ещё проникает сюда, поэтому мы приняли меры», — сказали в Greenpeace.

В мире,Борис Джонсон,
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