В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
49 минут назад

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Lenta.ruиещё 10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой опасной тенденцией на Украине попытки ее расчленения. Об этом он заявил в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Белорусский лидер пояснил, что подразумевает стремление польских войск зайти в западные области украинской территории.

«Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а, возможно, сделать так, чтобы «полыхнуло пошире».

Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации

О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».

В мире,Видео,Александр Лукашенко,Сергей Нарышкин,СВР России,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители