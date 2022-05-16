Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой опасной тенденцией на Украине попытки ее расчленения. Об этом он заявил в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Белорусский лидер пояснил, что подразумевает стремление польских войск зайти в западные области украинской территории.

«Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — пояснил он.

По мнению Лукашенко, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а, возможно, сделать так, чтобы «полыхнуло пошире».