Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самой опасной тенденцией на Украине попытки ее расчленения. Об этом он заявил в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
Белорусский лидер пояснил, что подразумевает стремление польских войск зайти в западные области украинской территории.
«Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — пояснил он.
По мнению Лукашенко, Запад накачивает Украину оружием, чтобы продлить конфликт и ослабить Россию, а, возможно, сделать так, чтобы «полыхнуло пошире».
О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».