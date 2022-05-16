Главу МВД Латвии потребовали уволить за отказ разогнать людей у памятника освободителям

Парламентская фракция и правление Национального объединения Латвии потребовали уволить главу МВД страны Марию Голубеву из-за слишком мягкой позиции по ситуации вокруг памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на LSM.
«То, что каждый лояльный Латвии человек был вынужден пережить в своей стране 9 и 10 мая, неприемлемо. Это нельзя считать бытовой случайностью, политическая ответственность за которую ограничивается символической критикой и обещанием исправиться. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось», — заявил лидер Нацблока Райвис Дзинтарс.
Он также добавил, что если премьер-министр не примет соответствующего решения, то правление партии не видит возможности продолжать работу в этом правительстве и примет решение об отзыве своих министров.
Напомним, 9 и 10 мая к памятнику освободителям Риги пришло большое количество людей с целью возложить цветы к мемориалу. Даже после того, как муниципальные службы города убрали трактором цветы, жители принесли их еще больше. Членов Нацблока возмутило то, что Голубева не стала отдавать приказ разогнать людей у памятника.