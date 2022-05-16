В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
55 минут назад

Глава Таджикистана уехал в РФ на фоне обострения в его стране

Ura.Ru

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Таджикистана уехал в Россию на фоне обострения в его стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте.

Между тем, пока Рахмон находится в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется. Так сегодня, 16 мая, в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен состояться всепамирский протестный митинг. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом.

В мире,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители