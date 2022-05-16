Глава Таджикистана уехал в Россию на фоне обострения в его стране

«Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте.