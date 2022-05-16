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57 минут назад

Пекин ответил на призыв G7 не нарушать режим антироссийских санкций

Лера Букина

Пекин считает неуместным призыв к нему стран «Большой семерки» (G7) «не подрывать санкции в отношении России». Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, передает ТАСС.

Отвечая на просьбу западной журналистки прокомментировать заявление Группы семи, Лицзянь заявил, что Китай всегда решает проблемы, занимая независимую позицию.

«Мы выступаем однозначно против односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН», - указал официальный представитель МИД КНР.

Также, по его словам, Китай обращается к странам G7 с призывом прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах или применять экстерриториальную юрисдикцию. Пекин призывает максимально сфокусироваться на мире и развитии, перестать прибегать к «двойным или множественным стандартам», прекратить направлять военные самолеты и корабли к границам других государств для демонстрации своей силы, отметил Лицзянь.

Медведев: России плевать на мнение G7

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что власти США намерены продолжать «внимательно следить» за тем, чтобы Китай не нарушал антироссийские санкции.

В конце апреля помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон видит признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России.

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