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31 минуту назад

Новый президент ОАЭ назвал Россию своим вторым домом

Елена Прошина

Новый президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян рассказал, как относится к России, вспомнив свою последнюю поездку в Москву. Он признался, что считает РФ своим вторым домом. Об этом пишет «Взгляд».

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Последние восемь лет он фактически правил страной. Новый глава признался, что очень хорошо относится к России.

«Я считаю Россию своим вторым домом», - сказал Мухаммад во время своего визита в Москву.

Напомним, решение назначить Аль Нахайяна президентом принял Верховный федеральный совет. По случаю смерти главы государства в ОАЭ был объявлен сорокадневный траур.

Избран новый президент ОАЭ

Ранее президент России Владимир Путин поздравил наследного принца с избранием на пост президента. Правительственная делегация РФ направится 16 мая в ОАЭ для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Состав делегации будет объявлен позже.

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