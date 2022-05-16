Новый президент ОАЭ назвал Россию своим вторым домом

Новый президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян рассказал, как относится к России, вспомнив свою последнюю поездку в Москву. Он признался, что считает РФ своим вторым домом. Об этом пишет «Взгляд».

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Последние восемь лет он фактически правил страной. Новый глава признался, что очень хорошо относится к России.

«Я считаю Россию своим вторым домом», - сказал Мухаммад во время своего визита в Москву.

Напомним, решение назначить Аль Нахайяна президентом принял Верховный федеральный совет. По случаю смерти главы государства в ОАЭ был объявлен сорокадневный траур.