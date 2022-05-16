Остин рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о разговоре с Сергеем Шойгу. Как сообщает ТАСС, во время телефонной беседы с российским министром он призвал его «к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи».

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По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, Остин и Резников обсудили специальную операцию на Украине и потребности Киева в вооружениях. Американский министр также подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала страны.