Адвоката Саакашвили приговорили к 3,5 годам тюрьмы

В Грузии приговорили к 3,5 годам тюрьмы руководителя оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» и одного из адвокатов экс-президента страны Михаила Саакашвили Нику Гварамию. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Суд вынес приговор Гварамии по делам, связанным с телекомпанией «Рустави-2», руководителем которой он был с 2012 по 2019 год. Прокуратура обвинила его в злоупотреблении служебными полномочиями, а также действиях против законных интересов телекомпании и нецелевом использовании ее средств.

По данным следствия, из-за действий Гварамии компания «Рустави-2» недополучила более шести миллионов лари. В 2015 году он заключил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», которая получила преимущественное право на размещение рекламы на каналах, принадлежащих «Рустави-2», что и привело к убыткам.

Кроме того, в 2016 году «Интермедиа плюc» приобрела две квартиры в Тбилиси, площадью 240 квадратных метров, которые позже Гварамия оформил на себя и продал.