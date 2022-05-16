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19 минут назад

Euractiv: премьер Эстонии призвала перестать звонить Путину

Газета.Ru

Нет никакого смысла разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, если страны Запада действительно хотят, чтобы он осознал свою изоляцию. Об этом в интервью изданию EURACTIV заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер Эстонии призвала перестать звонить Путину
Фото: Kenzo Tribouillard/APKenzo Tribouillard/AP

В издании допустили, что таким образом политик раскритиковала французского лидера Эмануэля Макрона за его "телефонную дипломатию".

Шольц обратился с призывом к Путину

"Мне кажется, что, если все продолжат звонить ему, он не поймет, что изолирован. Поэтому, если мы хотим донести сообщение, что на самом деле "вы [президент Путин] изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - заявила Каллас.

"Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним. Но что мы из этого получаем?" - добавила она.

Ранее Каллас назвала присланные Североатлантическим альянсом предложения по укреплению обороны страны неудовлетворительными. По ее словам, альянс старается позаботиться о всех странах - участниках НАТО, но при этом не учитывается риск нападения на каждую из них.

В мире,Кая Каллас,Эмануэль Макрон,Владимир Путин,НАТО,
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