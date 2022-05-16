Рейтинг Байдена достиг рекордно низкой отметки

Рейтинг доверия жителей США к президенту Джо Байдену рухнул до рекордно низких 39%. При этом большинство американцев заявили, что страна идет в неправильном направлении, сообщает телеканал «360».

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Опрос среди жителей США провел телеканал NBC News. Согласно результатам исследования, работу американского лидера одобряют лишь 39% респондентов.

Еще 56% людей заявили, что их не устраивает деятельность Байдена. Такие цифры показали самый низкий показатель доверия за все время его президентства.