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53 минуты назад

Рейтинг Байдена достиг рекордно низкой отметки

Газета.Ru

Рейтинг доверия жителей США к президенту Джо Байдену рухнул до рекордно низких 39%. При этом большинство американцев заявили, что страна идет в неправильном направлении, сообщает телеканал «360».

Рейтинг Байдена достиг рекордно низкой отметки
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Опрос среди жителей США провел телеканал NBC News. Согласно результатам исследования, работу американского лидера одобряют лишь 39% респондентов.

Еще 56% людей заявили, что их не устраивает деятельность Байдена. Такие цифры показали самый низкий показатель доверия за все время его президентства.

«Это индикатор для нас, когда мы видим такие показатели», — отметил социолог-республиканец Билл Макинтурф.

В мире,Джозеф Байден,
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