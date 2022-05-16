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1 час назад

В конгрессе США заявили, что Вашингтон одобрит заявку Швеции в НАТО до августа

Газета.Ru

Представитель республиканской партии в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что Вашингтон сможет ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО до августа 2022 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT.

Вашингтон может одобрить заявку Швеции в НАТО до августа
Фото: ReutersReuters

По его словам, другие страны НАТО могут сделать это и быстрее. Макконнел выразил уверенность в том, что заявку будет одобрена как в Сенате, так и в Палате представителей.

Он подчеркнул, что США обязаны встать «первыми в очереди на ратификацию договора», чтобы Финляндия и Швеция cмогли вступить в Североатлантический альянс, так как эти государства «внесут свой вклад в военную и стратегическую мощь» организации.

С визитом в Швеции также находились сенаторы Сьюзан Коллинз, Джон Баррассо, Джон Корнин. Они встретились со шведскими премьер-министром Магдаленой Андерссон и министром обороны Петером Хультквистом. Как пояснила Андерссон в «Твиттере», стороны обсудили ситуацию на Украине, трансатлантическое сотрудничество и выбор политики безопасности Швеции.

Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявила, что вступление Швеции в Североатлантический альянс не направлено против России.

15 мая в правящей социал-демократической партии Швеции заявили, что официально приняли решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

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