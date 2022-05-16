В Японии прокомментировали желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Токио осознает, что послужило причиной желания Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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По его словам, японские власти продолжат следить за развитием ситуации.

«Правительство Японии осознает, что оба [скандинавских] государства пересмотрели свою традиционную политику в отношении России и продвигают дискуссию по вступлению в НАТО из-за российского вторжения на Украину. Мы продолжим следить за развитием ситуации», - заявил генсек.

Напомним, в апреле текущего года активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу присоединения страны к альянсу.

Этот же вопрос рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия 15 мая поддержала вступление королевства в НАТО.