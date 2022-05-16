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1 час назад

Власти Японии прокомментировали желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Елена Прошина

Токио осознает, что послужило причиной желания Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В Японии прокомментировали желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Фото: ReutersReuters

По его словам, японские власти продолжат следить за развитием ситуации.

«Правительство Японии осознает, что оба [скандинавских] государства пересмотрели свою традиционную политику в отношении России и продвигают дискуссию по вступлению в НАТО из-за российского вторжения на Украину. Мы продолжим следить за развитием ситуации», - заявил генсек.

Напомним, в апреле текущего года активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу присоединения страны к альянсу.

Этот же вопрос рассматривает и Швеция, правящая Социал-демократическая рабочая партия 15 мая поддержала вступление королевства в НАТО.

Россия усилит группировку войск на границе с Финляндией, сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Это произойдёт в том случае, если страна вступит в Североатлантический альянс и разместит на своих территориях ударное оружие НАТО.

В мире,Виктор Бондарев,Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,НАТО,
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