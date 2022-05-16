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59 минут назад

Власти Шанхая объявили о поэтапном снятии коронавирусных ограничений

Российская Газетаиещё 1

В Шанхае начинается поэтапное снятие антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщил в понедельник вице-мэр города Цзун Мин.

В Шанхае объявили о поэтапном снятии коронавирусных ограничений
Фото: AFP/LIU JINAFP/LIU JIN

По его словам, поставлена задача значительного снижения до конца мая числа новых случаев инфицирования. В этот период также будут постепенно снимать карантин с жилых комплексов, где за последние две недели не было выявлено новых случаев COVID-19, пишет ТАСС.

Следующим этапом станет полное восстановление нормальной жизни в Шанхае. "С 1 июня и до середины или конца месяца при сохранении строгих противоэпидемических мер… будут приняты всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всем городе", - отметил Мин.

Напомним, в апреле власти Шанхая полностью изолировали 26-миллионный город, признав трудности со сдерживанием вспышки коронfвируса, вызванной "омикрон"-вариантом BA.2. Около 38 тысяч медицинских работников были переброшены в Шанхай из других частей Китая. Государственные СМИ КНР сообщили, что эта операция является крупнейшей с момента закрытия Ухани в начале 2020 года.

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