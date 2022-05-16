В Шанхае объявили о поэтапном снятии коронавирусных ограничений

В Шанхае начинается поэтапное снятие антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщил в понедельник вице-мэр города Цзун Мин.

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По его словам, поставлена задача значительного снижения до конца мая числа новых случаев инфицирования. В этот период также будут постепенно снимать карантин с жилых комплексов, где за последние две недели не было выявлено новых случаев COVID-19, пишет ТАСС.

Следующим этапом станет полное восстановление нормальной жизни в Шанхае. "С 1 июня и до середины или конца месяца при сохранении строгих противоэпидемических мер… будут приняты всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всем городе", - отметил Мин.