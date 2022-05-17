Число случаев заражения коронавирусом в КНДР выросло

В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки.

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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в стране выявили 269 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что шесть граждан умерли от последствий инфицирования вирусом. В итоге, общее число смертельных случаев от коронавируса на данный момент в стране составляет 56.

Лидер КНДР Ким Чен Ын велел во всех городах и уездах страны ввести локдаун, пишет ТАСС.