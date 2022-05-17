Число случаев заражения коронавирусом в КНДР выросло

В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в стране выявили 269 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Отмечается, что шесть граждан умерли от последствий инфицирования вирусом. В итоге, общее число смертельных случаев от коронавируса на данный момент в стране составляет 56.
Лидер КНДР Ким Чен Ын велел во всех городах и уездах страны ввести локдаун, пишет ТАСС.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что впервые за все время пандемии коронавируса в Северной Корее зафиксированы случаи заболевания COVID-19.
Напомним, Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР из-за COVID-19.