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1 час назад

Число случаев заражения коронавирусом в КНДР выросло

Vse42.ruиещё 9

В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки.

Число случаев заражения коронавирусом в КНДР выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в стране выявили 269 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что шесть граждан умерли от последствий инфицирования вирусом. В итоге, общее число смертельных случаев от коронавируса на данный момент в стране составляет 56.

Лидер КНДР Ким Чен Ын велел во всех городах и уездах страны ввести локдаун, пишет ТАСС.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что впервые за все время пандемии коронавируса в Северной Корее зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

Напомним, Роспотребнадзор заявил о готовности помочь КНДР из-за COVID-19.

В мире,Чен Ким,Роспотребнадзор,
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