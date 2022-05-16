В Швеции засомневались в правильности вступления в НАТО

Вступление Швеции в Североатлантический альянс грозит эскалацией в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу шведской Левой партии Нушу Дадгостар.

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«Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», — заявила она.

По ее словам, членство Швеции в НАТО может привести к тому, что страна будет втянута в вооруженный конфликт на Украине. Также политик отмечает, что скандинавское государство может быть вынуждено участвовать под эгидой альянса в войнах.

Войдя в НАТО, Швеция может также столкнуться с политическим давлением, считает Дадгостар. Также она заострила своё внимание на возможности размещения ядерного оружия на шведской территории: по ее мнению, если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу. При этом глава партии отмечает, что риск размещения высок.

Дадгостар подчеркнула, что для вступления в Североатлантический альянс Швеции придется выполнить предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом требования, включающие прекращение поддержки курдских войск.