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47 минут назад

Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО

Елена Прошина

Вступление Швеции в Североатлантический альянс грозит эскалацией в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу шведской Левой партии Нушу Дадгостар.

В Швеции засомневались в правильности вступления в НАТО
Фото: EPAEPA

«Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», — заявила она.

По ее словам, членство Швеции в НАТО может привести к тому, что страна будет втянута в вооруженный конфликт на Украине. Также политик отмечает, что скандинавское государство может быть вынуждено участвовать под эгидой альянса в войнах.

Войдя в НАТО, Швеция может также столкнуться с политическим давлением, считает Дадгостар. Также она заострила своё внимание на возможности размещения ядерного оружия на шведской территории: по ее мнению, если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу. При этом глава партии отмечает, что риск размещения высок.

Дадгостар подчеркнула, что для вступления в Североатлантический альянс Швеции придется выполнить предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом требования, включающие прекращение поддержки курдских войск.

Как сообщила лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи, члены парламента Швеции предпочли бы независимость страны в военной сфере, а не членство в НАТО. Она считает, что правительство должно продемонстрировать, как именно оно обеспечит неразмещение ядерного оружия на территории.

В мире,Новости регионов,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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