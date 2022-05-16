Главы МИД стран ЕС обсудят конфликт на Украине с участием Кулебы

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании в понедельник обсудят ситуацию на Украине с участием украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Кроме того, главы МИД проведут "стратегическое обсуждение" с министрами из стран Западных Балкан на фоне конфликта на Украине.

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По словам представителя ЕС, в рамках дискуссий министры "сосредоточат внимание на продолжающейся поддержке Украины, дипломатических связях, текущей работе над планом действий по преодолению глобальных последствий и противодействию манипулированию зарубежной информацией". К дискуссии также присоединится министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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Как ожидается, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг шестого пакета санкций против России, которую Брюссель уже почти 2 недели не может утвердить из-за включенного в него эмбарго на импорт российской нефти. В понедельник никаких решений по этому вопросу по-прежнему не ожидается, однако европейский дипломат выразил уверенность в том, что дискуссии по очередному санкционному пакету закончатся "хорошим результатом". При этом дипломат не смог прояснить сроки принятия решения.

На вопрос журналистов о том, есть ли вероятность разделения шестого пакета санкций на две части, представитель ЕС сказал: "Странам ЕС решать, разделять его или нет. Но я думаю, что он будет одобрен полностью".

Конфликт на Украине и 6-й пакет санкций

Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго.

Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

В конце минувшей недели, комментируя разработку шестого пакета, премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил эмбарго на закупки российской нефти с атомной бомбой для венгерской экономики. В связи с этим он подчеркнул, что его правительство по-прежнему считает это красной чертой. Ранее оно поясняло, что единственный крупный в стране Дунайский нефтеперерабатывающий завод технологически устроен так, что не менее 65% сырья должно поступать на него из России, а для перенастройки производства потребуется не менее двух лет и сотни миллионов долларов.