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1 час назад

Politico: ЕС пересмотрел миграционную политику в отношении украинских беженцев

Газета.Ru

Прибывающих в Евросоюз украинских беженцев ждет иной прием, чем тех, кто был вынужден покидать из-за конфликтов Сирию и Афганистан. ЕС стремительно пересмотрел свою миграционную политику, продемонстрировав расистскую сущность. Об этом сообщает издание Politico.

ЕС пересмотрел миграционную политику в отношении украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что после начала украинского кризиса Евросоюз стремительно пересмотрел свою миграционную политику.

«Если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что впервые с 2001 года Евросоюз пошел на такой шаг, действуя по Директиве о временной защите.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что число прибывающих в ФРГ беженцев с Украины в последнее время существенно уменьшилось.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Нэнси Фезер,Владимир Путин,ЕС,
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