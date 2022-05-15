ЕС пересмотрел миграционную политику в отношении украинских беженцев

Прибывающих в Евросоюз украинских беженцев ждет иной прием, чем тех, кто был вынужден покидать из-за конфликтов Сирию и Афганистан. ЕС стремительно пересмотрел свою миграционную политику, продемонстрировав расистскую сущность. Об этом сообщает издание Politico.

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В публикации отмечается, что после начала украинского кризиса Евросоюз стремительно пересмотрел свою миграционную политику.

«Если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что впервые с 2001 года Евросоюз пошел на такой шаг, действуя по Директиве о временной защите.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что число прибывающих в ФРГ беженцев с Украины в последнее время существенно уменьшилось.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.