Названа причина смерти актера из сериала «Друзья»

Майкл Хагерти умер из-за неблагоприятной реакции организма на антибиотик. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По информации издания, 67-летний артист в апреле узнал, что в его ногу попала инфекция. Впоследствии его состояние стабилизировалось, однако врачи выписали Хагерти антибиотик. После приёма лекарства актёр впал в кому. Хагерти умер 29 апреля, сообщила в начале мая его коллега по сериалу HBO актриса Бриджит Эверетт.
В 1995 году артист получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья».
У Хагерти остались жена Мэри Кэтрин и сестра Мэри Энн Хагерти.