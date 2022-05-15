Названа причина смерти актера из сериала «Друзья»

Майкл Хагерти умер из-за неблагоприятной реакции организма на антибиотик. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По информации издания, 67-летний артист в апреле узнал, что в его ногу попала инфекция. Впоследствии его состояние стабилизировалось, однако врачи выписали Хагерти антибиотик. После приёма лекарства актёр впал в кому. Хагерти умер 29 апреля, сообщила в начале мая его коллега по сериалу HBO актриса Бриджит Эверетт.