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6 минут назад

Названа причина смерти актёра из сериала «Друзья»

Говорит Москва

Майкл Хагерти умер из-за неблагоприятной реакции организма на антибиотик. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Названа причина смерти актера из сериала «Друзья»
Фото: скрин видеоскрин видео

По информации издания, 67-летний артист в апреле узнал, что в его ногу попала инфекция. Впоследствии его состояние стабилизировалось, однако врачи выписали Хагерти антибиотик. После приёма лекарства актёр впал в кому. Хагерти умер 29 апреля, сообщила в начале мая его коллега по сериалу HBO актриса Бриджит Эверетт.

В 1995 году артист получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья».

У Хагерти остались жена Мэри Кэтрин и сестра Мэри Энн Хагерти.

В мире,Майкл Хагерти,
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