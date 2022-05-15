В Чехии предупредили Запад о грядущих жертвах ради Украины

Запад потерпит крупные финансовые убытки из-за помощи Украине по ее восстановлению. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко.

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«Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», — констатировал журналист.

По его мнению, продолжающийся украинский кризис заставляет западных политиков задуматься, кто заплатит за восстановление страны после окончания спецоперации.

Истван Леко привел в пример данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины потребуется от 500 до 600 миллиардов евро. При этом он убежден, что эта сумма может увеличиться в 10 раз. Также Леко напомнил, что в украинскую экономику и до спецоперации мало кто из стран хотел вмешиваться, а сейчас положение Киева только ухудшилось.

Ранее палата представителей конгресса США приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобное решение властей вызвало резкое негодование среди американских интернет-пользователей.