Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ

В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев, назвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Политик не стал комментировать эти слова, отметив, что важнее другое — Украина уже несколько недель находится в состоянии войны, констатировал глава немецкого правительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters/Global Look Press Reuters/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался оценивать высказывание в свой адрес со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника. Глава немецкого правительства в ходе интервью указал, что оставит слова, сказанные дипломатом, на суд самого журналиста и перевел тему. На просьбу пояснить свою позицию Шольц констатировал, что "Украина уже несколько недель находится в состоянии войны".

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"Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели обширные санкции", — отметил он в беседе с порталом t-online.

Что сказал Мельник

В начале мая посол Украины раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев из-за того, что украинские власти не захотели принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник тогда назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" и заявил, что глава кабмина Германии якобы ведет себя по-детски. Извиняться дипломат впоследствии отказался.

В Бундестаге потребовали реакции на слова посла Украины. Представители ряда немецких партий встали на защиту Шольца. В частности, зампредседателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики напомнил, что "Шольц - не колбаса, а глава кабмина страны, и это нужно уважать".

В свою очередь, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что риторика Мельника безответственна и недипломатична. Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами. Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина контактов с Россией".

Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, упрекая его в некомпетентности. Добавим, что 46-летний Мельник возглавляет дипмиссию в ФРГ с 2014 года. В апреле в Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника, ее подписали более 35 тыс. человек.