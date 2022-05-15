Вучич оценил потери Сербии из-за отказа от санкций против России

Президент Сербии Александар Вучич пообещал, что Белград будет сопротивляться введению санкций против России "столько, сколько сможет". Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна», - заявил глава государства.
По его словам, Сербии приходится платить «огромную цену», поскольку у нее нет «выхода на рынок капитала», а без этого невозможно обслуживать кредиты.
Также Вучич отметил, что вопрос антироссийских санкций связан с ценой газа и энергоресурсов. Сербская экономика на 100% зависит от газа из РФ, поэтому Белград надеется на «хорошую цену» на предстоящих переговорах с Москвой.
Ранее Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против РФ. По его словам, Сербия много лет была жертвой ограничений, поэтому не верит в политику санкций.