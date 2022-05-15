Вучич оценил потери Сербии из-за отказа от санкций против России

«Мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна», - заявил глава государства.