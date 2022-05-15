Чавушоглу заявил позицию Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

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«Мы не торгуемся, это не элемент политического торга», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на брифинге в Берлине.

По его словам, позиция Анкары является чёткой — «прекращение сотрудничества с террористами» и устранение барьеров для поставок вооружения Турции.