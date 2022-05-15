В Сомали начались президентские выборы

Президентские выборы начались в воскресенье в столице Сомали. Об этом сообщил портал Garowe. Они проходят в условиях комендантского часа, который был объявлен накануне вечером и продлится до утра 16 мая.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Нового президента Сомали на четырехлетний срок изберут 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для голосования они собрались в ангаре международного аэропорта имени Адена Адде сомалийской столицы Могадишо, обычно используемом ВВС страны и окруженном специальным бетонным забором, способным выдерживать направленные взрывы террористов. Ангар усиленно охраняется бойцами миротворческого контингента Африканского союза (АС) и расположен в зоне повышенной безопасности "Кэмп Халане", где также находятся главная база миротворцев АС, иностранные посольства и миссии благотворительных организаций.

Видео дня

Действующему главе государства Мохамеду Абдуллахи Мохамеду, который добивается переизбрания, противостоят 36 оппонентов, в том числе одна женщина - в прошлом заместитель премьер-министра и экс-министр иностранных дел Фавзия Юсуф Хаджи Адам. Наиболее внушительные позиции среди этих оппонентов президента - у двух его предшественников на высшем посту: Хасана Шейха Мохамуда и Шарифа Шейха Ахмеда. Для победы в первом туре необходимо набрать две трети голосов. В противном случае проводятся дополнительные туры для четырех кандидатов, собравших больше всего голосов.

Срок полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда истек в феврале прошлого года, но он всеми способами стремился продлить свое пребывание на посту президента и не допустить прихода оппонентов в руководство парламента. Депутаты были приведены к присяге лишь 14 апреля этого года.