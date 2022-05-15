В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Власти Запорожья открыли коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию

Газета.Ru

Запорожская областная военная администрации сообщила, что 15 мая будет открыт зеленый коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию из Запорожья, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

В Запорожье открыт коридор для выезда на неподконтрольную Киеву территорию
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня, 15.05.2022, с 10.00 до 14.00 (совпадает с мск.) будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское», — говорится в сообщении.

В военной администрации попросили граждан следить за ситуацией безопасности, так как в случае ее изменения коридор будет закрыт.

Ранее секретарь горсовета Анатолий Куртев объявил о введении в Запорожье комендантского часа на 9 мая. По его словам с 19.00 8 мая до 5.00 10 мая действовали ограничения, которые контролировались силами полиции, армии и отрядов территориальной обороны. Пункты выдачи гуманитарной помощи не работали.

В мире,Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители