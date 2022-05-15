Лондон надеется, что Украина сможет принять "Евровидение" в 2023 году

Великобритания надеется, что Украина сможет принять международный песенный конкурс "Евровидение" в следующем году. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский очень четко заявил, что конкурс будет проходить на Украине, и упомянул Мариуполь. Мы надеемся это увидеть, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, готово ли британское правительство оказать Украине поддержку в проведении "Евровидения-2023". - Мы поддерживали Украину с самого начала этого кризиса, и мы продолжим это делать".

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.