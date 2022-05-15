Вучич обвинил Запад в перекраивании карты Сербии

"Самая большая проблема Сербии заключается в том, что она защищает свою территориальную целостность и не хочет принять то, что вы (Запад - прим. ТАСС) не даете принять Украине, - продолжил Вучич. - Как вы можете ожидать, что мы сами отречемся от своей территориальной целостности, и одновременно говорить Украине, чтобы она не смела отрекаться и что вы никогда этого не признаете? От нас требуете любой ценой признать, а от них - любой ценой не признавать. Подумайте, какие глупости вы говорите и насколько вы лицемерны". "Запад пытается заставить Сербию признать Косово и сказать, что это обоюдная воля, это другой случай", - добавил он.