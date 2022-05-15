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27 минут назад

Вучич: Запад не хочет признавать изменение границ Украины, но перекраивает границы Сербии

ТАССиещё 1

Западные государства заявляют, что не согласятся с изменением границ Украины, но сами участвуют в перекраивании карты Сербии, настаивая на независимости Косова. Это констатировал в воскресенье сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Prva.

Вучич обвинил Запад в перекраивании карты Сербии
Фото: ТАССТАСС

"Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будете участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косове как "сердце Европы" и отдельной стране", - подчеркнул глава государства.

"Самая большая проблема Сербии заключается в том, что она защищает свою территориальную целостность и не хочет принять то, что вы (Запад - прим. ТАСС) не даете принять Украине, - продолжил Вучич. - Как вы можете ожидать, что мы сами отречемся от своей территориальной целостности, и одновременно говорить Украине, чтобы она не смела отрекаться и что вы никогда этого не признаете? От нас требуете любой ценой признать, а от них - любой ценой не признавать. Подумайте, какие глупости вы говорите и насколько вы лицемерны". "Запад пытается заставить Сербию признать Косово и сказать, что это обоюдная воля, это другой случай", - добавил он.

"Изменить политику Сербии можно, но только с пистолетом у виска, причем не у моего виска, а у висков наших детей. Угрозы меня не волнуют, если завтра умру - останутся железные дороги, больницы, а также самостоятельная и независимая политика Сербии, и никто не может этого отрицать", - подытожил президент.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

В мире,Александар Вучич,ЮНЕСКО,Интерпол,ЕС,
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