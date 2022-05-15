Кулеба и Блинкен обсудили увеличение поставок оружия на Украину

"Встретился с Блинкеном в Берлине. [Обсудили] увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии", - написал он в своем Twitter и выложил фото с Блинкеном.