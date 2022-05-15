В Италии озвучили путь к решению кризиса на Украине

«Мы столкнулись с конфликтом, охватывающим разные сферы, который перевернул архитектуру управления на международном уровне. Поэтому на международном уровне необходимо искать пути урегулирования, собрав за столом переговоров не только Россию и Украину, но и все ведущие державы, такие как США, и Китай, и, разумеется, ЕС», — сказала Казеллати в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera.