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1 час назад

Глава сената Италии: к решению кризиса на Украине нужно привлекать крупнейшие державы

BFM.RU

Урегулирование украинского кризиса необходимо достигать на международном уровне, участвовать в переговорах должны крупнейшие державы и объединения. Такое мнение высказала председатель верхней палаты (сената) парламента Италии Мария Элизабетта Казеллати, передает ТАСС.

В Италии озвучили путь к решению кризиса на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Мы столкнулись с конфликтом, охватывающим разные сферы, который перевернул архитектуру управления на международном уровне. Поэтому на международном уровне необходимо искать пути урегулирования, собрав за столом переговоров не только Россию и Украину, но и все ведущие державы, такие как США, и Китай, и, разумеется, ЕС», — сказала Казеллати в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera.

При этом Казеллати считает, что ЕС должен быть «не на буксире у других, но продемонстрировать свою автономность в иностранной политике и обороне, преодолев разделения и неуверенность, которые снижают значимость его роли».

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