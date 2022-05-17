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1 час назад

Британцы жестко раскритиковали итоги «Евровидения». «Парад извращенцев!»

Ura.Ruиещё 3

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, посвященное итогам международного песенного конкурса «Евровидение-2022». В комментариях читатели портала жестко раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован и теперь представляет из себя «парад извращенцев».

«Парад извращенцев!»: Британцы раскритиковали итоги «Евровидения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это просто парад извращенцев», — в гневе написал пользователь Reginald Hey.

Его поддержал MartinFrost, предложив «поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности».

Негатив пользователей вызвали результаты песенного конкурса.

«Если „Евровидение“ — политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу», — пояснил PhilipBrooks.

Меткое описание конкурсу дал Madeleine Richardson, заявив, что его «нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча».

В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, первое место Украине присудили из жалости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. О политизации конкурса и очевидности победы Украины заявлял продюсер Иосиф Пригожин.

Жюри «Евровидения» обвинили в коррупции

В мире,Иосиф Пригожин,Мария Захарова,МИД России,
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