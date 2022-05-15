"Сколько сможем": Вучич пообещал сопротивление санкциям против РФ

Власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Prva.
"Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты. <...> Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций - нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", - заявил Вучич.
Президент Сербии также отметил, что вопрос антироссийских санкций связан с ценой газа и энергоресурсов в стране. Ранее Вучич заявил, что сербская экономика на 100% зависит от газа из России, поэтому Белград надеется на "хорошую цену" на предстоящих газовых переговорах с Москвой.
Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности он сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент уведомил, что его страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.