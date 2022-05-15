"Сколько сможем": Вучич пообещал сопротивление санкциям против РФ

"Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты. <...> Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций - нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", - заявил Вучич.