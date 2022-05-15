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37 минут назад

Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для проведения «Евровидения» в Мариуполе. Он также поздравил украинскую группу с победой в музыкальном конкурсе.

Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе
Фото: EPAEPA

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее раскритиковал победу Украины в «Евровидении-2022». По его словам, в конкурсе победила политика, боты и накрутка, а Украина — новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США). Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022», несмотря на нарушения правил. Так участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту участникам запрещается это делать.

В мире,Борис Чернышов,Владимир Зеленский,ЛДПР,Госдума,
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