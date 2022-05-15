Байден отреагировал на стрельбу в Буффало

"Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке", - заверил Байден. "Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с разжигаемым ненавистью внутренним терроризмом", - добавил он.