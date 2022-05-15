Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию и поддерживаем их заинтересованность в присоединении к НАТО », — добавил он.

Министр считает, что вопрос принятия двух государств в состав альянса требует времени. Сначала нужно достичь политического соглашения, объяснил он.