В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
45 минут назад

Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ru

Прага полностью поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет Novinky.cz.

Чехия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

Как уточнил дипломат, Чехия считает эти страны друзьями.

«Мы тепло приветствуем Финляндию и Швецию и поддерживаем их заинтересованность в присоединении к НАТО», — добавил он.

Министр считает, что вопрос принятия двух государств в состав альянса требует времени. Сначала нужно достичь политического соглашения, объяснил он.

«Как только оно у нас будет, далее останется вопрос ратификации в национальных парламентах», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, возможно, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. Вопрос о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция обещали решить 15 мая.

В мире,Пекка Хаависто,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители