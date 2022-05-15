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39 минут назад

СМИ: Украина устроила провокацию с бунтом заключенных в Херсоне

Ura.Ru

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала бунт в СИЗО Херсона для бегства заключенных и дестабилизации ситуации в регионе. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.

Раскрыта причина бунта заключенных в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», — заявил Гуряков в разговоре с РИА «Новости».

Он уверяет, что на него давили сотрудники СБУ, чтобы он участвовал в организации беспорядков. По его словам, кураторы хотели обвинить в произошедшем Россию, подобное планировалось и в других учреждениях. Гуряков заявил, что 11 мая ему дали команду выпустить из камер всех заключенных. После того, как заключенные начали штурм КПП №1 сотрудники использовали оружие, в результате погиб один заключенный. После выхода ситуации из-под контроля Гуряков обратился к военному коменданту города и попросил о помощи. Затем приехали российские правоохранители и бунт удалось подавить, отметил он.

Ранее сотрудники СБУ подорвали цистерну с селитрой, чтобы обвинить Россию в химической атаке, сообщали в Минобороны РФ. Власти Киева готовят новые провокации с использованием на Украине биологического и химического оружия, уверял посол РФ в США Анатолий Антонов. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Новые власти Херсонской области собираются попросить Путина о вступлении в состав РФ.

В мире,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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