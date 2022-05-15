Раскрыта причина бунта заключенных в Херсоне

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», — заявил Гуряков в разговоре с РИА «Новости».

Он уверяет, что на него давили сотрудники СБУ, чтобы он участвовал в организации беспорядков. По его словам, кураторы хотели обвинить в произошедшем Россию, подобное планировалось и в других учреждениях. Гуряков заявил, что 11 мая ему дали команду выпустить из камер всех заключенных. После того, как заключенные начали штурм КПП №1 сотрудники использовали оружие, в результате погиб один заключенный. После выхода ситуации из-под контроля Гуряков обратился к военному коменданту города и попросил о помощи. Затем приехали российские правоохранители и бунт удалось подавить, отметил он.