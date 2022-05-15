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1 час назад

Американцам стало стыдно после оговорки Байдена. «Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги»

Ura.Ru

Американцам стало стыдно за президента США Джо Байдена после его оговорки, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Так подписчики телеканала Fox News на YouTube отреагировали на выступление Байдена на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

„Это уже конец?“: Американцам стало стыдно за Байдена
Фото: ReutersReuters

«Мне никогда в жизни не было так стыдно за президента», — написала пользователь Мэри Роуз под видео, которое опубликовал Fox News на YouTube.

«Я бы больше уважал его, если бы он сказал: „Я просто делаю то, что мне говорят“», — написала пользователь Урсула Глиссманн.

«Все в комнате думают: „Это уже конец?“», — отметил Тимонардо.

«По крайней мере, на этот раз он выглядит бодрствующим», — пошутил пользователь с ником E14Арт.

«Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги. Представьте, что он пытается импровизировать простую речь. Нет-нет, ему нужно знать [заранее], о чем он говорит», — считает fcord23.

«Это похоже на собрание жильцов в доме престарелых», — высказалась Колин Стюарт.

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