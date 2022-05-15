„Это уже конец?“: Американцам стало стыдно за Байдена

Американцам стало стыдно за президента США Джо Байдена после его оговорки, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Так подписчики телеканала Fox News на YouTube отреагировали на выступление Байдена на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
«Мне никогда в жизни не было так стыдно за президента», — написала пользователь Мэри Роуз под видео, которое опубликовал Fox News на YouTube.
«Я бы больше уважал его, если бы он сказал: „Я просто делаю то, что мне говорят“», — написала пользователь Урсула Глиссманн.
«Все в комнате думают: „Это уже конец?“», — отметил Тимонардо.
«По крайней мере, на этот раз он выглядит бодрствующим», — пошутил пользователь с ником E14Арт.
«Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги. Представьте, что он пытается импровизировать простую речь. Нет-нет, ему нужно знать [заранее], о чем он говорит», — считает fcord23.
«Это похоже на собрание жильцов в доме престарелых», — высказалась Колин Стюарт.