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1 час назад

Байден решил сократить дефицит бюджета США

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Байден решил сократить дефицит бюджета США
Фото: ReutersReuters

Байден отметил, что при его предшественнике, Дональде Трампе, дефицит увеличивался с каждым годом.

«В этом году мы [администрация президента] находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 трлн долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю», — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен.

«Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — ответил политик.

Президент США не раз указывал, что причина инфляции — спецоперация РФ на Украине. Хотя ряд американцев не соглашается с Байденом, в основном общественность продолжает поддерживать санкции в отношении России и предоставление Украине оружия.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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