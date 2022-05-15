Байден решил сократить дефицит бюджета США

Президент США Джо Байден сообщил, что американские власти решили сократить дефицит бюджета страны на рекордные 1,5 триллиона долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Байден отметил, что при его предшественнике, Дональде Трампе, дефицит увеличивался с каждым годом.

«В этом году мы [администрация президента] находимся на пути к сокращению дефицита на 1,5 трлн долларов — самое большое сокращение за один год за всю историю», — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета — один из основных способов ослабить инфляционное давление.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен.

«Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — ответил политик.