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14 минут назад

В Чили неизвестные ограбили дом министра обороны

RT на русскомиещё 2

Неизвестные грабители пробрались в дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде.

В Чили ограбили дом министра обороны
Фото: из открытых источников из открытых источников

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что грабители проникли в дом, когда там находились сын и супруг министра.

«В пятницу вечером дом министра обороны Майи Фернандес Альенде был ограблен. В момент происшествия глава ведомства не находилась в доме, но там были её супруг и сын», — говорится в заявлении.

Отмечается, что злоумышленники применили физическую силу в отношении сына министра и связали её супруга. У преступников было огнестрельное оружие.

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