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1 час назад

ДНР присвоит собственность украинских банков

Ura.Ru

Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины, расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

ДНР присвоит собственность украинских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе.

Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.

В мире,Денис Пушилин,
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