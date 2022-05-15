ДНР присвоит собственность украинских банков

Государственный комитет обороны (ГКО) ДНР издал постановление № 59 от 14.05.2022 «Об обращении имущества банков Украины , расположенного на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, в государственную собственность». Этот документ обнародован на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина .

«Со дня вступления в силу настоящего Постановления право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики <…>, прекращается с последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — указано в документе.

Президент РФ объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля, после чего глава государства подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с их лидерами. Позже, 24 февраля, Россия начала спецоперацию на Украине. Как отмечал российский глава, она призвана освободить территории республик Донбасса от давления со стороны Киева.