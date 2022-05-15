Миллиону британцев предрекли скорую жизнь в нищете

Из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблем на рынках труда большому количеству британцев предрекли жизнь в нищете в скором времени. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR спрогнозировало, что до миллиона жителей страны ждет обнищание в следующем году.

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Отмечается, что в ближайшем будущем 250 тысяч семей окажутся в «крайней нищете», а Великобритании следует готовиться к рецессии. Для решения данной проблемы властям необходимо предоставить пакет поддержки в размере 5,2 миллиарда долларов, подсчитали эксперты. По их мнению, инфляция в конце нынешнего года составит 14,4 процента, что окажется наивысшим показателем за последние 40 лет. При этом экономика страны к концу года сократится на пять процентов, заключили в NIESR.