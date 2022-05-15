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1 час назад

Устроившему стрельбу в супермаркете в Буффало предъявили обвинение

Москва24иещё 4

Устроившему стрельбу в супермаркете Tops Friendly Market в американском городе Буффало предъявили обвинение по статье "Убийство". Об этом сообщил окружной прокурор Джон Флинн.

Устроившему стрельбу в супермаркете в Буффало предъявили обвинение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нападавшему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Он добавил, что власти также изучают возможность предъявить преступнику обвинение в терроризме.

"Этот человек был привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, что является высшим обвинением, самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк", – сказал Флинн в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается. По словам прокурора, слушание по делу состоится через пять дней. Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина открыл стрельбу из винтовки. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет.

По последним данным, погибли 10 человек. Пострадали не менее трех. Представители правоохранительных органов считают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами.

"Это было чистое зло; Это было прямое преступление на почве расовой ненависти", – сказал шериф округа Эри Джон Гарсия в эфире CBS News.

Ранее стрельба произошла в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине. Десять человек получили огнестрельные ранения, еще двое были травмированы во время давки, которая возникла в результате инцидента. Задержаны трое подозреваемых. До этого два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в пригородном автобусе в американском штате Флорида. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка в городе Форт-Лодердейл. По данным правоохранителей, один человек скончался на месте, второй – в больнице.

В мире,Джон Гарсия,Джон Флинн,
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