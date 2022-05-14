У Бритни Спирс случился выкидыш

У американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш, сообщает People Talk в своем Telegram-канале.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Eduardo Munoz / Reuters

Певица забеременела от своего бойфренда Сэма Асгари. О том, что пара ждет ребенка, американская звезда сообщила месяц назад.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это разрушительное время для любого родителя. Наша любовь друг к другу — это наша сила», — сообщила Спирс.

Она добавила, что вместе с Асгари будет продолжать пытаться сделать семью больше. «Благодарны вам за всю вашу поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент», — говорится в публикации певицы.