Мир оказался перед угрозой новой смертоносной пандемии

Если птичий грипп получит мутацию, благодаря которой он сможет распространяться от человека к человеку, в мире наступит новая пандемия с летальностью около 50%. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН , вирусолог Петр Чумаков .

«К счастью, пока человек может заразиться птичьим гриппом от птицы, но не передает другому человеку. Но возможно появление такой мутации, когда человек сможет передавать инфекцию другому человеку, тогда возникнет очень серьезная и очень страшная пандемия, потому что человечество еще не сталкивалось с таким вирусом, также, как и с коронавирусом. На первых порах летальность птичьего гриппа может составлять около 50%, то есть, каждый второй заболевший может умереть», — сказал Петр Чумаков.

«Птичий грипп, который выходит из погибающей клетки человека, начинает распространяться по другим клеткам. Но те вирусные частицы, которые выходят из клеток человека, немного неполноценные. Они не могут заразить клетки другого человека. Чтобы они приобрели такую возможность, надо чтобы в вирусе прошло несколько мутаций, изменилась его структура, и тогда вирус будет способен на заражение другого человека. В птице такого не будет происходить», — отметил собеседник агентства.

Однако пока нельзя определить, насколько быстро будет распространяться птичий грипп между людьми, добавил профессор. «Пока неизвестно, потому что это может быть как очень заразный, а может быть относительно мало заразный. Это зависит от того, какая мутация пройдет. Может с самого начала быть мало заразным, но так же как и с ковидом, эволюция пойдет по пути увеличения заразности и уменьшения патогенности», — заключил член-корреспондент РАН.