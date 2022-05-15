В США заявили о худшем кризисе за последние 50 лет

Энергетический кризис, с которым столкнулись США сейчас, может быть самым сложным за последние 50 лет. Об этом заяви глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News.

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«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие. У администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться», — сказал Тим Стюарт.

Он подчеркнул, что Белый дом поступает контрпродуктивно для тех, кто пытается решить эту проблему.