Чавушоглу рассказал о просьбе турецкого народа

«По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами», — сказал Чавушоглу в преддверии неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.