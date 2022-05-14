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1 час назад

Турция заявила о просьбе народа заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что народ страны просит власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Чавушоглу рассказал о просьбе турецкого народа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел назвал возмутительным и неприемлемым факт поддержки союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Силы народной самообороны» (СНС) в Сирии, которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением РПК.

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Он указал, что ввиду борьбы с этой организацией против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, которая импортировалась из стран, планирующих вступить в Североатлантический альянс.

«По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просит нас заблокировать это процесс. Но эти проблемы должны быть обсуждены с нашими союзниками по НАТО и этими странами», — сказал Чавушоглу в преддверии неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.

Советник турецкого лидера Ибрагим Калын отметил, что Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако поднимает этот вопрос в свете национальной безопасности.

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